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Сегодня, 20:46

Слафковски — о бронзе Олимпиады в Пекине: «На данный момент это лучшее, что происходило в моей жизни»

Иван Шитик
Корреспондент

Нападающий сборной Словакии Юрай Слафковски назвал выигранную бронзу Олимпиады в Пекине пока лучшим, что у него есть в жизни.

«Это не моя заслуга, а всей команды. Мы смогли выиграть в сложнейших матчах против команды США и сегодня против шведов. На данный момент это лучшее, что происходило в моей жизни. Бронзовые медали Олимпиады стоили того, чтобы за них бороться», — цитирует форварда ТАСС.

В субботу словацкие хоккеисты стали бронзовыми призерами Олимпиады, победив команду Швеции (4:0). 17-летний Слафковски забросил две шайбы в матче, всего на турнире на его счету семь голов и одна передача.

Источник: https://tass.ru/sport/13770319
Олимпиада
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