Слафковски — о бронзе Олимпиады в Пекине: «На данный момент это лучшее, что происходило в моей жизни»

Нападающий сборной Словакии Юрай Слафковски назвал выигранную бронзу Олимпиады в Пекине пока лучшим, что у него есть в жизни.

«Это не моя заслуга, а всей команды. Мы смогли выиграть в сложнейших матчах против команды США и сегодня против шведов. На данный момент это лучшее, что происходило в моей жизни. Бронзовые медали Олимпиады стоили того, чтобы за них бороться», — цитирует форварда ТАСС.

В субботу словацкие хоккеисты стали бронзовыми призерами Олимпиады, победив команду Швеции (4:0). 17-летний Слафковски забросил две шайбы в матче, всего на турнире на его счету семь голов и одна передача.