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Сегодня, 18:51

Вратарь сборной Чехии Грубец удаленно поучаствовал в параде атлетов в Пекине

Вратарь сборной Чехии Грубец, который сидит на карантине, удаленно принял участие в параде атлетов в Пекине
Анна Горшкова
Корреспондент

Вратарь сборной Чехии и «Авангарда» Шимон Грубец, находящийся на карантине, опубликовал в Instagram видео, на котором представляет, что принимает участие в параде чешской делегации на Олимпиаде в Пекине.

«Незабываемый опыт», — написал спортсмен.

Публикация от S?imon Hrubec (@simon_hrubec)

На данный момент Грубец находится в Праге на карантине из-за сомнительного теста на коронавирус.

Сборная Чехии на Олимпиаде-2022 сыграет в группе В вместе с командами из России, Дании и Швейцарии.

Хоккей
Олимпиада
Коронавирус
Сборная Чехии по хоккею
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