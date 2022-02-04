Вратарь сборной Чехии Грубец удаленно поучаствовал в параде атлетов в Пекине

Вратарь сборной Чехии Грубец, который сидит на карантине, удаленно принял участие в параде атлетов в Пекине

Вратарь сборной Чехии и «Авангарда» Шимон Грубец, находящийся на карантине, опубликовал в Instagram видео, на котором представляет, что принимает участие в параде чешской делегации на Олимпиаде в Пекине.

«Незабываемый опыт», — написал спортсмен.

На данный момент Грубец находится в Праге на карантине из-за сомнительного теста на коронавирус.

Сборная Чехии на Олимпиаде-2022 сыграет в группе В вместе с командами из России, Дании и Швейцарии.