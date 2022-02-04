Кузьменко и Шугаев сдали отрицательные тесты на коронавирус и присоединились к сборной России на Олимпиаде
Нападающий сборной России Андрей Кузьменко и голкипер Дмитрий Шугаев вторично сдали отрицательные тесты на коронавирус, сообщает пресс-служба национальной команды.
Хоккеисты покинули карантин и присоединились к сборной в Пекине, где сегодня должна будет состояться первая тренировка россиян перед стартом Игр.
Олимпиада в Пекине пройдет с 4 по 20 февраля.
Мужской олимпийский хоккейный турнир стартует 9 февраля. Сборная России сыграет в группе B с командами Швейцарии (9 февраля), Дании (11 февраля) и Чехии (12 февраля).
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