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Сегодня, 19:00

Владимир Ткачев заменил Анисимова в основном составе сборной России

Нападающий Владимир Ткачев включен в основной состав сборной России по хоккею
Иван Шитик
Корреспондент
Владимир Ткачев.
Фото ХК «Трактор».

Нападающий Владимир Ткачев включен в число 25 игроков основного состава национальной сборной России по хоккею. Артем Анисимов переведен в число 6 запасных игроков, сообщает пресс-служба ФХР.

«Соответствующие документы уже направлены в ОКР. Артем Анисимов, к сожалению, пока не присоединился к команде на сборах. Он чувствует себя хорошо, тренируется по индивидуальному графику, но после отрицательных тестов, его вчерашний тест показал положительный результат. У Артема еще есть шансы поехать с командой в Пекин, он ежедневно сдает необходимые анализы, надеемся, что следующие тесты вновь будут отрицательными. Все остальные игроки находятся в Новогорске, тренировки идут по плану, послезавтра проведем контрольный матч «белые» против «красных» — говорится в сообщении.

Предварительный раунд олимпийского турнира по хоккею в Китае продлится с 9 по 13 февраля. Сборная России сыграет в группе В со Швейцарией 9 февраля, Данией 11 февраля и Чехией 12 февраля. Ч

Артем Анисимов
Владимир Ткачев (ХК Трактор)
Олимпиада
Сборная России по хоккею
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