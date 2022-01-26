Арбитр Шалагин поделился эмоциями от приглашения на Олимпийские игры в Пекине

Лучший линейный арбитр КХЛ прошлого сезона Никита Шалагин вошел в состав судей, которые будут работать на Олимпийских играх в Пекине.

— Когда объявили о том, что я буду судить на Олимпийских играх, стал размышлять по поводу мечты. Сейчас это уже для меня, скорее, цель. А мечта — это что-то такое недостижимое, на исполнение чего можно отдать один процент. Раньше попасть на Олимпиаду было мечтой, но когда ты подбираешься ближе и видишь, что это реально, мечта становится целью. В детстве или в начале судейского пути Олимпиада действительно была для меня мечтой, на тот момент недостижимой. Сейчас это становится реальностью. Может быть, мечты так и сбываются...

— Как вы узнали о том, что поедете работать на Олимпиаду? Что ощутили тогда?

— На почту пришлось письмо от ИИХФ. При этом у меня не были подключены уведомления, мне написал Женя Ромасько: «Все, едем». Не отвечая ему, полез в почту, увидел, мы поздравили друг друга. Ничего сверхъестественного, стандартная процедура. Но чувствуешь какое-то облегчение, потому что ради этого работал всю свою карьеру. Я и в хоккей-то пошел в детстве, чтобы оказаться на олимпийском льду. И чем ближе был срок объявления судей на Олимпиаду, тем более волнительно я себя чувствовал. Когда письмо пришло, выдохнул, с плеч упал груз за результат отбора, — цитирует Шалагина сайт КХЛ.

— Получается, за год вы собрали сумасшедшее комбо — финал чемпионата мира, финал Кубка Гагарина. Вдруг, впереди и финал Олимпиады?

— Хотелось бы. Обычно спрашивают: «Готовы вы ли отсудить матч за бронзу, если российская сборная будет играть в финале?».

— Это был следующий вопрос.

— Я, в принципе, готов отсудить финал, где будет играть сборная России. В нашем мире нет ничего удивительного, и в современной обстановке, думаю, возможно и это. Мне кажется, вполне возможно, что в финале, условно, встретятся сборные России и Канады, и будут судить два российских и два канадских арбитра, такой вариант вполне допустим. Звучит удивительно, но во времена всех этих ковидных историй возможно всякое. И это было бы фантастически, если Россия выиграет финал, а я его отсужу. Было бы здорово. Но для себя я давно уяснил, что главное — получать удовольствие от игры, от процесса и максимально качественно делать свою работу. А спортивный результат придет, тебя оценят и доверят матч за золото. Главное — с позитивом, с настроением делать свою работу.

— Вы уже работали на чемпионате мира. Как думаете, матчи в Пекине будут чем-то принципиально отличаться?

— Олимпийским духом, прежде всего. Это наверняка нечто особенное. Значимость соревнований иная, Олимпийские игры проходят раз в четыре года, многим вообще не удается туда попасть, тогда как чемпионат мира проходит каждый год. Я, конечно, ни в коем случае его не обесцениваю, чемпионат мира — это тоже здорово, но мы все понимаем, что такое Олимпиада. Это то место, куда приводят мечты. Пять олимпийских колец — уже и в глазах, и на уме, как бы странно это не казалось.