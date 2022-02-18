Вадим Шипачев: «Еще до Олимпиады говорил, что Грицюк в порядке»
Вадим Шипачев оценил игру Арсения Грицюка в полуфинале Олимпиады-2022 против Швеции
Нападающий сборной России Вадим Шипачев поделился эмоциями после победы в полуфинале Олимпиады-2022 над Швецией (2:1Б).
— Вязкая игра. Наверное, шведы больше контролировали шайбу. Спасибо Федотову, подтащил. На буллитах ребята проявили мастерство — Грицюк красава, Яковлев. На лавке было единение команды, я рад этому.
— Ожидали, что 20-летний Грицюк так хладнокровно реализует решающий буллит?
— Я еще до Олимпиады говорил, что он в порядке. Видимо, у него еще нет таких нервов.
— Как проведете сегодняшний вечер?
— Сейчас пойду в зал — заминка. Потом поедем спать. Матч пересмотрим завтра.
В финале, 20 февраля, сборная России сыграет с Финляндией.
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