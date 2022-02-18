Олимпиада
Пекин-2022
Хоккей
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Таблицы (женщины)
Календарь (женщины)
Статистика (женщины)
РџРµРєРёРЅ 2022
Главная
Олимпиада
Пекин-2022
Хоккей

Сегодня, 19:05

Вадим Шипачев: «Еще до Олимпиады говорил, что Грицюк в порядке»

Вадим Шипачев оценил игру Арсения Грицюка в полуфинале Олимпиады-2022 против Швеции
Алексей Шевченко
Специальный корреспондент
Вадим Шипачев.
Фото Reuters

Нападающий сборной России Вадим Шипачев поделился эмоциями после победы в полуфинале Олимпиады-2022 над Швецией (2:1Б).

— Вязкая игра. Наверное, шведы больше контролировали шайбу. Спасибо Федотову, подтащил. На буллитах ребята проявили мастерство — Грицюк красава, Яковлев. На лавке было единение команды, я рад этому.

— Ожидали, что 20-летний Грицюк так хладнокровно реализует решающий буллит?

— Я еще до Олимпиады говорил, что он в порядке. Видимо, у него еще нет таких нервов.

— Как проведете сегодняшний вечер?

— Сейчас пойду в зал — заминка. Потом поедем спать. Матч пересмотрим завтра.

В финале, 20 февраля, сборная России сыграет с Финляндией.

Арсений Грицюк
Вадим Шипачев
Хоккей
Олимпиада
Сборная России по хоккею
1
1
Читайте также
Украине грозят большие проблемы с ВАДА. У этой страны — три инцидента с допингом за полгода
«Русский допинг убил Валиеву»: что пишут и кого винят иностранные СМИ в трагедии Камилы
Реклама
Материалы сюжета: Россия на Олимпиаде-2022 в Пекине: все медали, соревнования и результаты
«В глазах темнеет от счастья». Игроки и тренеры сборной России — о выходе в финал
Олимпиада-2022: расписание соревнований и трансляций 19 февраля
Алексей Жамнов: «Почему Гусев не вышел в овертайме? Просто решили так»
Жамнов: «Выпустить Грицюка на буллиты — это решение тренерского штаба, понимали, что рискуем»
Сборная России во второй раз подряд вышла в финал олимпийского турнира по хоккею
Эмоции хоккеистов сборной России после выхода в финал Олимпиады в Пекине
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Стало известно время начала финала олимпийского хоккейного турнира Финляндия — Россия

В Госдуме поздравили сборную России по хоккею с выходом в финал на Олимпиаде
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости