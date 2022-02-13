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Сегодня, 09:56

В сборной России по хоккею планируют, что вратарь Федотов сыграет в четвертьфинале Олимпиады

Иван Торопцев
Корреспондент

Тренер вратарей сборной России по хоккею Сергей Наумов сообщил, что голкипер Иван Федотов с большой долей вероятности сыграет в четвертьфинале Олимпиады.

«Если никаких движений не будет, то сыграет Федотов», — цитирует ТАСС Наумова.

Сборная России заняла первое место в группе B олимпийского турнира. Во всех трех матчах ворота команды защищал Иван Федотов.

Россия напрямую вышла в четвертьфинал Олимпиады. Четвертьфинальные игры олимпийского турнира запланированы на 16 февраля. Соперник российской команды определится позднее.

Источник: https://tass.ru/sport/13693773
Иван Федотов
Хоккей
Олимпиада
Сборная России по хоккею
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