В сборной России по хоккею планируют, что вратарь Федотов сыграет в четвертьфинале Олимпиады

Тренер вратарей сборной России по хоккею Сергей Наумов сообщил, что голкипер Иван Федотов с большой долей вероятности сыграет в четвертьфинале Олимпиады.

«Если никаких движений не будет, то сыграет Федотов», — цитирует ТАСС Наумова.

Сборная России заняла первое место в группе B олимпийского турнира. Во всех трех матчах ворота команды защищал Иван Федотов.

Россия напрямую вышла в четвертьфинал Олимпиады. Четвертьфинальные игры олимпийского турнира запланированы на 16 февраля. Соперник российской команды определится позднее.