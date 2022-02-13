Словакия обыграла Латвию, 17-летний Слафковски забросил четвертую шайбу на Олимпиаде

Мужская сборная Словакии по хоккею обыграла Латвию на Олимпиаде в Пекине

Мужская сборная Словакии обыграла Латвию в матче групповой стадии хоккейного турнира на Олимпиаде в Пекине — 5:2.

Отметим, что в составе словацкой команды вновь отличился 17-летний нападающий Юрай Слафковски. Форвард забросил четвертую шайбу на Олимпиаде, он забил во всех трех матчах сборной Словакии на турнире.

Сборная Словакии заняла третье место в группе C, на счету команды 3 очка в 3 матчах. Латвия не набрала ни одного очка в трех встречах и заняла последнюю, четвертую строчку. Сегодня, 13 февраля сборные Финляндии и Швеции в очном матче определят победителя в группе C. Начало игры — в 11.40 (мск).

Хоккей

Олимпийские игры-2022

Группа C

Словакия — Латвия — 5:2 (1:1, 2:0, 2:1)

Голы: Маринчин — 1 (Юрчо, Гудачек), 11:00 — 1:0. Кениньш — 1 (Аболс, Крастенбергс), 15:46 — 1:1. Цегларик — 1 (Гривик, Такач), 26:17 — 2:1. Слафковски — 4, 31:16 — 3:1. Индрашис — 1 (Цибульскис, Мейя), 42:07 — 3:2. Зузин — 1 (Келемен, Черешняк), 49:21 — 4:2. Юрчо — 1 (п.в.), 59:59 — 5:2.

Вратари: Рыбар — Калниньш (58:21 — 59:59).

Штраф: 4 — 2.

Броски: 33 (9+17+7) — 20 (4+6+10).

Судьи: Гуэн, Норд.

13 февраля. Пекин. Национальный.