В финале Олимпиады Россия — Финляндия ничья перед третьим периодом

После второго периода финала хоккейного турнира на Олимпиаде в Пекине Россия — Финляндия ничья — 1:1.

У сборной России в первом периоде отличился Михаил Григоренко. Защитник финнов Вилле Покка сравнял счет в начале второго периода.

Во втором периоде российская команда перебросала Финляндию — 7:6. По общему количеству бросков в матче лидируют финны — 21:14.

Сборная России — действующий олимпийский чемпион. На Играх-2018 в Пхенчхане российская команда обыграла Германию со счетом 4:3 в овертайме.