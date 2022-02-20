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Сегодня, 08:34

В финале Олимпиады Россия — Финляндия ничья перед третьим периодом

Иван Торопцев
Корреспондент

После второго периода финала хоккейного турнира на Олимпиаде в Пекине Россия — Финляндия ничья — 1:1.

У сборной России в первом периоде отличился Михаил Григоренко. Защитник финнов Вилле Покка сравнял счет в начале второго периода.

Во втором периоде российская команда перебросала Финляндию — 7:6. По общему количеству бросков в матче лидируют финны — 21:14.

Сборная России — действующий олимпийский чемпион. На Играх-2018 в Пхенчхане российская команда обыграла Германию со счетом 4:3 в овертайме.

Россия&nbsp;&mdash; Финляндия: финал. Россия — Финляндия — 1:1 в финале Олимпиады. Онлайн-трансляция главного матча Пекина-2022

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