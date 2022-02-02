Тренировка женской олимпийской сборной России по хоккею в Пекине отменена

Тренировка женкой олимпийской сборной России по хоккею в Пекине отменена.

Команда должна была провести занятие на льду Государственного дворца спорта Пекина с 9.45 по 10.45 по местному времени.

Ранее были отменены два контрольных матча российской команды против Чехии и Китая. 29 января сообщалось, что две хоккеистки сборной России сдали положительные тесты на коронавирус.

Зимняя Олимпиада в Пекине пройдет с 4 по 20 февраля. Сборная России сыграет в группе А женского хоккейного турнира, команде предстоят матчи против Швейцарии (4 февраля), США (5 февраля), Канады (7 февраля) и Финляндии (8 февраля).