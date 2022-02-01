Хоккеисты и тренеры сборной России пообщались с Владиславом Третьяком

В преддверии вылета сборной в Пекин хоккеисты и тренеры сборной России встретились с Владиславом Третьяком. Президент ФХР обсудил с командой предстоящую Олимпиаду.

Встреча прошла в видеоформате, так как сборная строго соблюдает режим изоляции.

«Мы содержательно побеседовали с командой, я озвучил сборной свое напутствие на Олимпиаду. Поддержал спортсменов, подчеркнул, что попасть в состав участников главного хоккейного турнира планеты — огромная честь. Все хоккеисты нашей сборной — большие мастера, игроки элитного уровня, им по силам добиться самых высоких результатов. На игроках, и особенно на тренерах, лежит очень большая ответственность. Команда едет в Пекин в статусе действующего олимпийского чемпиона, сборная обязана защитить титул. Других задач быть не может.

Я пожелал, чтобы каждая игра складывалась как можно лучше, чтобы по ходу турнира все обошлись без болезней и травм. Чтобы достичь побед на международном уровне, требуется очень большая работа. Не сомневаюсь в том, что самоотдача игроков будет на высшем уровне. Они прекрасно понимают, что следить за их выступлениями на Олимпиаде будет вся огромная страна», — приводит слова Третьяка сайт ФХР.