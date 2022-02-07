Тренер сборной России Жамнов высказался о связке Шипачева и Гусева перед игрой со Швейцарией

Главный тренер сборной России по хоккею Алексей Жамнов высказался о сегодняшней тренировке национальной команды перед матчем группового турнира против Швейцарии. Никита Гусев и Вадим Шипачев занимались в одном звене.

— Пока остановились на сочетании Гусев — Шипачев — Григоренко. Если вы заметили, то сегодня у нас были все люди, которые у нас будут в первом матче со Швейцарией. Плотников и Анисимов сегодня прилетели и сдали отрицательные тесты, но все равно им нужно время на адаптацию.

Все-таки Шипачев и Гусев уже играли вместе. Знаем, что Галиев играет с Шипачевым в клубе, и тоже держим в голове эту связку. Галиев более мобильный игрок, нежели Гусев, и в сочетании с Грицюком и Семеновым он может добавить скорости, — сказал Жамнов.

Встреча Россия — Швейцария пройдет 9 февраля, начало — в 11.40 по московскому времени.