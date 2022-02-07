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Сегодня, 09:45

Гусев о матче против Швейцарии на Олимпиаде: «Пока мы их не разбирали»

Нападающий сборной России Гусев заявил, что хоккеисты на покидают Олимпийскую деревню перед матчем против Швейцарии
Алексей Шевченко
Специальный корреспондент

Нападающий сборной России Никита Гусев ответил на вопросы журналиста «СЭ» после сегодняшней тренировке команды. Первый матч российской команды на Олимпийских играх-2022 состоится 9 февраля против Швейцарии.

— Сегодня вас перевели в другое звено.

— Тренеры пробуют разные варианты. Надо понимать, кто и как играет. Я тоже не против этого.

— С кем вам комфортнее играть?

— Это были две совершенно разные игры у наших звеньев. Нельзя сравнивать.

— Комфортнее все-таки в первом звене?

— Разные моменты. Не могу сказать, где лучше, где хуже.

— Как вам в Пекине? Что увидели нового?

— Ничего особо мы не видим — только нашу деревню и арену.

— У вас не будет выставочных матчей. Это проблема?

— В то время, когда у нас планировался матч, мы сыграли между собой. Неплохо поработали.

— Это же все равно другое. Меньше единоборств, не та жесткость.

— Да нет, мы стараемся тренироваться так, как и будем играть в матчах.

— Сходили на какие-нибудь соревнования?

— Пока не слышал, чтобы нам разрешили куда-нибудь ходить. У нас достаточно тренировок и собраний. Поэтому пока стараемся больше отдыхать.

— В сборной все меньше игроков СКА. Не боитесь, что к началу турнира всех отправят домой?

— Посмотрим, что будет дальше.

— Чувствуется, что уже началась Олимпиада?

— Думаю, мы почувствуем это, когда начнется первая игра.

— Как вам швейцарцы?

— Пока мы их не разбирали.

Никита Гусев
Сборная России по хоккею
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