Гусев о матче против Швейцарии на Олимпиаде: «Пока мы их не разбирали»
Нападающий сборной России Никита Гусев ответил на вопросы журналиста «СЭ» после сегодняшней тренировке команды. Первый матч российской команды на Олимпийских играх-2022 состоится 9 февраля против Швейцарии.
— Сегодня вас перевели в другое звено.
— Тренеры пробуют разные варианты. Надо понимать, кто и как играет. Я тоже не против этого.
— С кем вам комфортнее играть?
— Это были две совершенно разные игры у наших звеньев. Нельзя сравнивать.
— Комфортнее все-таки в первом звене?
— Разные моменты. Не могу сказать, где лучше, где хуже.
— Как вам в Пекине? Что увидели нового?
— Ничего особо мы не видим — только нашу деревню и арену.
— У вас не будет выставочных матчей. Это проблема?
— В то время, когда у нас планировался матч, мы сыграли между собой. Неплохо поработали.
— Это же все равно другое. Меньше единоборств, не та жесткость.
— Да нет, мы стараемся тренироваться так, как и будем играть в матчах.
— Сходили на какие-нибудь соревнования?
— Пока не слышал, чтобы нам разрешили куда-нибудь ходить. У нас достаточно тренировок и собраний. Поэтому пока стараемся больше отдыхать.
— В сборной все меньше игроков СКА. Не боитесь, что к началу турнира всех отправят домой?
— Посмотрим, что будет дальше.
— Чувствуется, что уже началась Олимпиада?
— Думаю, мы почувствуем это, когда начнется первая игра.
— Как вам швейцарцы?
— Пока мы их не разбирали.