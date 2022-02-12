Шайбы Миле и Агостино помогли сборной США обыграть Канаду на Олимпиаде-2022

Сборная США в матче группового турнира Олимпиады-2022 обыграла Канаду со счетом 4:2.

В составе американцев отличились Энди Миле («Торпедо»), Бен Майерс, Брендан Бриссон и Кен Агостино («Торпедо»). У канадцев шайбы на счету Мэта Робинсона (СКА) и Кобана Найта («Авангард)».

После этого матча США с 6 очками в двух матчах занимают первое место в группе A, Канада с 3 очками — на второй строчке.

Олимпийские игры-2022

Хоккей. Группа A

Канада — США — 2:4 (1:2, 1:1, 0:1)

Голы: Робинсон — 1 (Хо-Сэнг, Стаал), 1:24 — 1:0. Миле — 1 (О`Нилл, Кэмпфер), 2:34 — 1:1. Майерс — 3 (Фаррелл, Сандерсон), 18:44 — 1:2. Бриссон — 2 (Шор), 22:37 — 1:3. Найт — 1 (мен., Винник), 34:13 — 2:3. Агостино — 1 (Миле), 46:13 — 2:4.

Вратари: Паскуале (57:34) — Манн.

Штраф: 4 — 6.

Броски: 37 (12+8+17) — 27 (13+9+5).

Судьи: Ансонс, Бьерк.

12 февраля. Пекин. Национальный.