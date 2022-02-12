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Российские хоккеистки уступили Швейцарии в четвертьфинале Олимпиады-2022

Сергей Разин
корреспондент
12 февраля. 1/4 финала ОИ-2022. Россия (жен) — Швейцария (жен) — 2:4.
Фото ОКР

Женская сборная России в четвертьфинале Олимпиады-2022 уступила Швейцарии со счетом 2:4.

В составе швейцарок отличились Фебе Штанц, Доминик Рюэгг и Алина Мюллер, которая оформила дубль. У россиянок шайбы забросили Анна Савонина и Полина Лучникова. Отметим, россиянки дважды по ходу матча отыгрывались.

При счете 1:1 на 47-й минуте россиянки забили гол усилиями Анны Шохиной. Однако после видеопросмотра судьи встречи отменили взятие ворот, так как шайба перед голом попала в закругление защитного стекла возле скамейки запасных. Спустя минуту Швейцария забросила вторую шайбу.

Ранее в полуфинал вышла сборная Канады. В других четвертьфинальных матчах сыграют США и Чехия, а также Финляндия и Япония.

Олимпийские игры-2022

Хоккей. Женщины. 1/4 финала

Россия — Швейцария — 2:4 (0:0, 1:1, 1:3)

Голы: Штанц — 1 (Мюллер, Штальдер), 34:31 — 0:1. Савонина — 1 (Шохина, Коржакова), 37:38 — 1:1. Рюэгг — 2 (Мой, Валларио), 47:31 — 1:2. Лучникова — 1 (Братищева, Кадирова), 56:53 — 2:2. Мюллер — 2 (Штальдер), 57:23 — 2:3. Мюллер — 3 (мен., п.в.), 59:58 — 2:4.

Вратари: Меркушева (59:24 — 59:58) — Брендли.

Штраф: 4 — 6.

Броски: 24 (6+8+10) — 36 (8+12+16).

Судьи: Кук, Рэпин.

12 февраля. Пекин. Национальный.

Олимпиада
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