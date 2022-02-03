Ведущий форвард олимпийской сборной России герой Пхенчхана-2018 Никита Гусев дал большое интервью обозревателю «СЭ» Игорю Рабинеру. В нем он, в частности, ответил на вопрос, мог ли помочь олимпийской сборной уже сейчас его 17-летний одноклубник по СКА Матвей Мичков.

— Матвей Мичков в 15 лет говорил: «Из русских слежу за Никитой Гусевым, мне нравится, как он раздает передачи, видит площадку». Уже тогда вундеркинд говорил, что хочет сыграть с тобой в одном звене. Сколько раз вы выходили на игры СКА в одном сочетании и каков Мичков на льду при ближайшем рассмотрении?

— Сыграли вместе матча два-три плюс фрагментами — в других. Если Матвей будет дальше работать и прогрессировать, то у него будет хорошая карьера. Но нужно развивать навыки, которые уже есть, и они хороши.

— В первой сборной он сразу начал с «лакросс-гола». Ничего парень не боится. Как ты думаешь, мог бы Мичков уже в Пекине себя проявить или пока все-таки рано?

— Гол хороший, причем он даже сложнее обычного «лакросса». Но Пекин — это немножко другой уровень. Даже если нет энхаэловцев, Олимпиада — это совсем другое.

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