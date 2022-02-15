Сборная России по хоккею провела тренировку перед четвертьфиналом Олимпиады против Дании

Сборная России по хоккею провела тренировку перед четвертьфиналом олимпийского турнира против Дании.

Команда тренируется во дворце Wukesong, на пекинской домашней арене «Куньлуня», в тех же сочетаниях, что и в матче с Чехией, и на предыдущем занятии. Завтра на этом льду она проведет четвертьфинальный матч с Данией.

Сборная Дании вышла в четвертьфинал Олимпиады в Пекине сегодня благодаря победе над Латвией (3:2).

Матч Россия — Дания состоится завтра, 16 февраля, начало — в 09.00 (мск).