Олимпиада
Пекин-2022
Хоккей
Новости
Таблицы Календарь Таблицы (женщины) Календарь (женщины) Статистика (мужчины)
Статистика (женщины)
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
РџРµРєРёРЅ 2022
Главная
Олимпиада
Пекин-2022
Хоккей

Сегодня, 11:15

Сборная России по хоккею провела тренировку перед четвертьфиналом Олимпиады против Дании

Игорь Рабинер
Обозреватель

Сборная России по хоккею провела тренировку перед четвертьфиналом олимпийского турнира против Дании.

Команда тренируется во дворце Wukesong, на пекинской домашней арене «Куньлуня», в тех же сочетаниях, что и в матче с Чехией, и на предыдущем занятии. Завтра на этом льду она проведет четвертьфинальный матч с Данией.

Сборная Дании вышла в четвертьфинал Олимпиады в Пекине сегодня благодаря победе над Латвией (3:2).

Матч Россия — Дания состоится завтра, 16 февраля, начало — в 09.00 (мск).

Хоккей
Олимпиада
Сборная Дании по хоккею
Сборная России по хоккею
0
Читайте также
«Еще проверьте, нет ли у меня запрещенного моторчика». Степанова ответила на обвинения шведского журналиста
Провальную допинг-пробу Валиевой объясняют дедушкиным лекарством. Шубенкову так спасли карьеру
Реклама
Материалы сюжета: Россия на Олимпиаде-2022 в Пекине: все медали, соревнования и результаты
«Эдик просто не справился с нервами». Ярошенко поддержал Латыпова после бронзы в эстафете
Украинские спортсмены размахивали флагами во время финиша Латыпова в эстафете на Олимпиаде
Шипачева перевели на другой фланг при розыгрыше большинства
Россия на Олимпиаде: все чемпионы и медали Пекина-2022
«Это напоминает мне папуасов, они так же прыгают и радуются». Милонов — о поведении украинцев на Олимпиаде
Трагедия Латыпова. Наш финишер упустил золото пятью промахами на последнем рубеже
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Тренер Латвии Витолиньш: «Ты не можешь сказать Дацюку или Капризову «играй просто»

Шипачева перевели на другой фланг при розыгрыше большинства
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости