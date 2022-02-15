Тренер Латвии Витолиньш: «Ты не можешь сказать Дацюку или Капризову «играй просто»

Главный тренер команды Латвии Харийс Витолиньш сравнил сборную России на Олимпиаде-2018 и нынешнем турнире.

— Сильно изменился портрет сборной России по сравнению с Олимпиадой-2018? Ваша сборная старалась играть от атаки.

— Каждый воспринимает по-разному. Ты не можешь сказать Павлу Дацюку: «Играй просто». Он привык держать шайбу. Или Кириллу Капризову: «Упрости игру и не держи шайбу». Надо использовать сильные стороны каждого игрока.

— По вашим впечатлениям, сборная России готова к тому, чего добилась ваша команда?

— Думаю, шансы есть у всех. Побеждать можно всех, но и так же можно проиграть всем.

Матч Россия — Дания пройдет завтра, 16 февраля, и начнется в 09.00 (мск). Напомним, что Россия в групповом турнире стала первой и напрямую вышла в четвертьфинал. Дания играла в той же группе B, что и Россия, и заняла второе место. В матче группового турнира Россия победила Данию со счетом 2:0.