Сборная Латвии заменила двух игроков из-за положительных тестов на коронавирус перед Олимпиадой

Из-за положительных тестов на коронавирус в состав сборной Латвии на Олимпиаду в Пекине были включены защитники Робертс Мамчицс («Злин», Чехия) и Наурис Сейейс («Ла-Шо-Де-Фон», Швейцария-2). Они заменили Карлиса Чуксте («Динамо» Рига) и Артурса Кулду («Крефельд», Германия), сообщает сайт КХЛ.

Сборная Латвии сыграет на Олимпиаде в группе С вместе с командами Финляндии, Швеции и Словакии.

10 февраля латвийцы сыграют со шведами. 11-го встретятся с финнами, а 13-го — со словаками.