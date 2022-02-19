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Сегодня, 22:00

«Нужно быть готовыми к нервам». Фетисов о финале Россия — Финляндия

Вячеслав Фетисов поделился ожиданиями от финала Россия — Финляндия на Олимпиаде
Микеле Антонов
Вячеслав Фетисов.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов в разговоре с корреспондентом «СЭ» поделился ожиданиями от финала хоккейного турнира Олимпиады в Пекине, в котором сборная России сыграет с Финляндией.

«Я ожидаю интересную игру и, прежде всего, победу. Финны — непростые соперники. Надеюсь, что все лидеры сыграют, да и молодые ребята тоже должны подтягиваться. Понятно, что мотивация финнов зашкаливает! Они никогда в жизни не имели возможность стать олимпийскими чемпионами. Поэтому нужно быть хорошо готовыми к игре, нервам. Ведь финны очень хорошо двигаются. Прошлые противостояния уже не нужно учитывать. Они не будут влиять на ход игры, в том числе и обидное поражение от финнов на домашней Олимпиаде в Сочи», — сказал Фетисов «СЭ».

Финал Россия — Финляндия состоится 20 февраля, начало — в 07.10 по московскому времени.

Олимпиада
Сборная России по хоккею
Сборная Финляндии по хоккею
Вячеслав Фетисов
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