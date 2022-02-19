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Сегодня, 21:36

Один из ведущих агентов КХЛ раскритиковал тренера сборной Швеции за выбор состава на Олимпиаду

Иван Шитик
Корреспондент

Известный агент Алеша Пилко, который представляет интересы многих игроков клубов КХЛ, раскритиковал главного тренера сборной Швеции Юхан Гарпенлова.

«Давайте! Сборная Швеции сравнивает счет, дубль делает Мальте Стремвалль. Голевую передачу ему делает Оскар Линдберг... Нет-нет, не в реальности Гарпенлева. Его команда забросила 1 шайбу за 7 периодов, когда это имело ключевое значение», — написал агент в Twitter.

19 февраля состоялся матч за 3-е место на хоккейном турнире Олимпиады-2022.

Сборная Словакии обыграла сборную Швеции (4:0) и получила бронзовые медали турнира.

Ранее шведы в полуфинале проиграли России в серии буллитов (1:2 Б).

Олимпиада
Сборная Словакии по хоккею
Сборная Швеции по хоккею
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