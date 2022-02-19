Один из ведущих агентов КХЛ раскритиковал тренера сборной Швеции за выбор состава на Олимпиаду

Известный агент Алеша Пилко, который представляет интересы многих игроков клубов КХЛ, раскритиковал главного тренера сборной Швеции Юхан Гарпенлова. «Давайте! Сборная Швеции сравнивает счет, дубль делает Мальте Стремвалль. Голевую передачу ему делает Оскар Линдберг... Нет-нет, не в реальности Гарпенлева. Его команда забросила 1 шайбу за 7 периодов, когда это имело ключевое значение», — написал агент в Twitter. Let's go! @Trekronorse ties the game on a second goal from Malte Stromwall. Oscar Lindberg assisted and also draw the penatly... No no, not in Garpenlov's reality. His is 1 goal in 7 periods when it matters. — Aljo?a Pilko (@PlayersAgentTM) February 19, 2022 19 февраля состоялся матч за 3-е место на хоккейном турнире Олимпиады-2022. Сборная Словакии обыграла сборную Швеции (4:0) и получила бронзовые медали турнира. Ранее шведы в полуфинале проиграли России в серии буллитов (1:2 Б).