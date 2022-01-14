Пять хоккеистов из КХЛ вошли в состав сборной США на Олимпиаду в Пекине

Сборная США опубликовала состав команды на Олимпиаду в Пекине.

В состав американцев вошли пять представителей КХЛ: защитник Стивен Кэмпфер («Ак Барс») и нападающие Энди Миле, Кенни Агостино (оба — «Торпедо»), Брайан О'Нилл («Йокерит») и Ник Шор («Сибирь»).

Состав сборной США на Олимпиаду в Пекине:

Вратари: Дрю Комессо (Бостонский университет), Штраус Манн («Шеллефтео», Швеция), Пэт Нэгл («Лихай Вэлли Фантомс», АХЛ).

Защитники: Стивен Кэмпфер («Ак Барс»), Брайан Купер («Оскарсхамн», Швеция), Брок Фэбер (Университет Миннесоты), Дрю Хеллесон (Бостонский колледж), Аарон Несс («Провиденс Брюинз», АХЛ), Ник Пербикс (Государственный университет Сейнт Клауд), Джейк Сандерсон (Университет Северной Дакоты), Дэвид Варсофски («Ингольштадт», Германия).

Нападающие: Энди Миле, Кенни Агостино (оба — «Торпедо»), Брайан О'Нилл («Йокерит») и Ник Шор («Сибирь»), Мэтти Беньерс, Брендан Бриссон (оба — Университет Мичигана), Ноа Кейтс (Университет Миннесота Дулут), Сэм Хенджес (Государственный университет Сейнт Клауд), Мэттью Найс, Бен Мейерс, Натан Смит (все трое — Университет Миннесоты), Марк Маклафлин (Бостонский колледж).

Introducing the 25 men headed to Beijing! ?#WinterOlympics | @TeamUSA ?? — USA Hockey (@usahockey) January 13, 2022

Олимпиада в Пекине пройдет с 4 по 20 февраля. Мужской хоккейный турнир стартует 9 февраля. Сборная США сыграет в одной группе с Канадой, Германией и Китаем.