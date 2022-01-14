Женская сборная России по хоккею начала подготовку к зимним Олимпийским играм в Пекине

Женская сборная России по хоккею начала подготовку к зимним Олимпийским играм в Пекине, которые пройдут с 4 по 20 февраля, сообщает сайт ФХР.

13 января в «УТЦ Новогорск» стартовал учебно-тренировочный сбор команды, участие в котором принимают 34 хоккеистки (4 вратаря, 11 защитников и 19 нападающих).

Вратари: Валерия Меркушева («СКИФ», Нижегородская область), Мария Сорокина («Агидель», Уфа), Диана Фархутдинова («Динамо-Нева», Санкт-Петербург), Дарья Гредзен («Бирюса», Красноярск).

Защитники: Мария Баталова, Мария Печникова, Анна Шибанова (все — «Агидель», Уфа), Лиана Ганеева, Екатерина Николаева, Юлия Смирнова (все — «Динамо-Нева», Санкт-Петербург), Ангелина Гончаренко, Елена Проворова (обе — СКИФ, Нижегородская область), Екатерина Данилова («Бирюса», Красноярск), Нина Пирогова, Анна Савонина, (все — «Торнадо», Московская область).

Нападающие: Дарья Белоглазова, Полина Болгарева, Александра Вафина, Фануза Кадирова, Кристи Шашкина (все — «Динамо-Нева», Санкт-Петербург), Людмила Белякова, Елена Дергачева (обе — «Торнадо», Московская область), Оксана Братищева, Виктория Кулишова, Алена Старовойтова, Ландыш Фаляхова (все — «СКИФ», Нижегородская область), Екатерина Добродеева, Валерия Павлова, Оксана Митрофанова (все — «Бирюса», Красноярск), Вероника Коржакова, Полина Лучникова, Илона Маркова, Елизавета Роднова, Ольга Сосина (все — «Агидель», Уфа).

Тренерский штаб сборной

Главный тренер — Евгений Бобарико, тренеры — Алексей Кусакин, Евгений Щербаков, тренер вратарей — Михаил Воробьев, тренер по физ. подготовке — Кевин Чапман, главный менеджер женских сборных команд — Владислав Продан.

После соблюдения всех карантинных мер команда приступит к тренировкам. В программе сбора — занятия на льду, в атлетическом и тренажерном залах. 26 января сборная отправится в Китай, где после прохождения карантина и повторного тестирования проведет заключительный этап подготовки к турниру.

Женский турнир Олимпийских игр пройдет с 3 по 17 февраля в Пекине. На предварительном этапе россиянки сыграют в группе А против команд Швейцарии, Финляндии, Канады и США.