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Сегодня, 14:25

Президент ОКР Поздняков прокомментировал победу сборной России по хоккею над Швейцарией

Сергей Федоров
Корреспондент

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков прокомментировал победу сборной России над Швейцарией (1:0) в стартовом матче мужского хоккейного турнира на Олимпиаде в Пекине.

— Как я понимаю, у команды не было возможности провести контрольные игры в связи с ковидными протоколами. Конечно, первая игра не такая простая. Самое главное, две вещи: счет на табло в нашу и пользу и то, что удача тоже с нами.

— Швейцарцев считают «темными лошадками» турнира, что у них очень сильная сборная.

— Они сегодня продемонстрировали, что способны на это. Если бы они были чуть точнее и попадали в пустые ворота, то, возможно, и счет был бы другой.

— Не будете против, если сборная выиграет все матчи в таком ключе 1:0 и станет олимпийским чемпионом?

— Вы знаете, что всегда самое главное — кто проходит дальше, особенно когда это касается плей-офф. Мы с вами сколько раз были свидетелями не самых ярких и зрелищных игр. Поэтому здесь важно сыграть на результат, это Олимпийские игры.

Сборной России предстоит провести еще два матча в рамках групповой стадии олимпийского хоккейного турнира. 11 февраля россияне сыграют с Данией, 12 февраля — с Чехией.

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Хоккей
Олимпиада
Сборная России по хоккею
Сборная Швейцарии по хоккею
Станислав Поздняков
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