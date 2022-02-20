Появилось видео лучших моментов хоккейного финала Олимпиады-2022 Россия — Финляндия

Сборная России по хоккею со счетом 1:2 проиграла команде Финляндии в финальном матче олимпийского турнира.

Сборная России в третий раз играла в финале Олимпиады. В 1998 году россияне проиграли чехам (0:1), а в 2018 году победили немцев (4:3 в овертайме). Также российская сборная завоевала бронзовые награды Олимпиады 2002 года.

Сборная Финляндии впервые выиграла золотые медали Олимпиады, на счету финнов также две серебряные и четыре бронзовые награды.

В медальном зачете Олимпийских игр в Пекине сборная России заняла девятое место, завоевав шесть золотых, 12 серебряных и 14 бронзовых медалей.