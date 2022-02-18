Песков рассказал, будет ли Путин смотреть матч сборной России по хоккею против Швеции в полуфинале Олимпиады

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, будет ли Владимир Путин смотреть полуфинальный матч олимпийского хоккейного турнира Россия — Швеция.

Сегодня, 18 февраля, Путин проводит переговоры в Кремле с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

«Не думаю, нет. Что, они все бросят, чтобы посмотреть хоккей? Нет, они же потом продолжат общение», — приводит РИА «Новости Спорт» слова Пескова.

Матч Россия — Швеция состоится сегодня, начало — в 16.10 (мск).