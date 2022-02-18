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Сегодня, 16:03

Песков рассказал, будет ли Путин смотреть матч сборной России по хоккею против Швеции в полуфинале Олимпиады

Иван Торопцев
Корреспондент

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, будет ли Владимир Путин смотреть полуфинальный матч олимпийского хоккейного турнира Россия — Швеция.

Сегодня, 18 февраля, Путин проводит переговоры в Кремле с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

«Не думаю, нет. Что, они все бросят, чтобы посмотреть хоккей? Нет, они же потом продолжат общение», — приводит РИА «Новости Спорт» слова Пескова.

Матч Россия — Швеция состоится сегодня, начало — в 16.10 (мск).

Олимпиада 2022: Анастасия Мишина/Александр Галлямов. Олимпиада 2022: старт пар в фигурке, полуфиналы в хоккее и последние гонки в биатлоне. Онлайн-трансляция 18 февраля

Источник: https://rsport.ria.ru/20220218/putin-1773582634.html
Хоккей
Олимпиада
Сборная России по хоккею
Сборная Швеции по хоккею
Владимир Путин
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