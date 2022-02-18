В пятницу, 18 февраля, сборная России сыграет против Швеции в полуфинале Олимпийских игр-2022 в Пекине. Начало встречи — в 16.10 по московскому времени.

Ранее был объявлен состав российской сборной на матч, в котором произошло несколько изменений в звеньях — посмотреть состав можно по этой ссылке.

На групповой стадии ОИ-2022 сборная России заняла первое место в группе В, одержав две победы в трех матчах и набрав 7 очков. В 1/4 финала сборная Алексея Жамнова была сильнее Дании со счетом 3:1.

Следить за матчем Россия — Швеция можно в онлайн-трансляции на сайте «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на телеканале «Россия 1».