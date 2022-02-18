Олимпиада-2022, 1/2 финала, Россия — Швеция: смотреть прямую трансляцию матча
Прямая трансляция полуфинала Олимпиады 2022 Россия — Швеция начнется в 16.10
В пятницу, 18 февраля, сборная России сыграет против Швеции в полуфинале Олимпийских игр-2022 в Пекине. Начало встречи — в 16.10 по московскому времени.
Ранее был объявлен состав российской сборной на матч, в котором произошло несколько изменений в звеньях — посмотреть состав можно по этой ссылке.
На групповой стадии ОИ-2022 сборная России заняла первое место в группе В, одержав две победы в трех матчах и набрав 7 очков. В 1/4 финала сборная Алексея Жамнова была сильнее Дании со счетом 3:1.
Следить за матчем Россия — Швеция можно в онлайн-трансляции на сайте «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на телеканале «Россия 1».
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