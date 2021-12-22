Витолиньш: «У тренеров сборной России не так много опыта, как у Знарка»

Бывший тренер сборной России Харийс Витолиньш оценил новый тренерский штаб сборной России во главе с Алексеем Жамновым.

«Время должно показать, правильным ли было решение назначить этих людей. Опыта, конечно, у них не так много, по сравнению с тем же Олегом. Как игроки большинство людей в новом штабе России — однозначно великие. Какие они тренеры — покажет время. Справится ли этот штаб с поставленными задачами на Олимпиаде? Я тоже иногда задаю себе этот вопрос — как дальше поступят люди, отвечающие в России за хоккей. Но это решать не мне, так что буду просто наблюдать со стороны.

Что касается давления, то всегда в России требуют только первое место. Уверен, напряжение будет таким же, как и перед прошлой Олимпиадой. Может быть, нам тогда помогло то, что ничего кроме первого места не ждали. В экстремальной ситуации нашли правильное решение и вытащили игру. Олимпиаду выиграли, значит, с задачей справились», — сказал Витолиньш «Газете.Ru».

Также Витолиньш рассказал, кто собирал тренерский штаб национальной команды, которую возглавлял Олег Знарок в период с 2014 по 2018 год.

«Его собирал Роман Ротенберг совместно с Олегом. А уже все решения на лавке принимал Знарок. У нас были наработки, по которым мы шли не один год, начиная с 2014-го. Результат показал, что все было сделано правильно, выверено до мелочей, и каждый из тренеров внес свой вклад в победу на Олимпиаде», — добавил специалист.