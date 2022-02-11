Россия победила Данию, Швеция сыграет против Словакии и другие матчи на Олимпиаде-2022

11 февраля, пятница

Группа В

Дания — Россия — 0:2 (0:0, 0:1, 0:1)

Голы: Карнаухов — 1 (Слепышев, Воронков), 28:18 — 0:1. Семенов — 1 (п.в.), 59:54 — 0:2.

Вратари: Дихов (58:08 — 59:54) — Федотов.

Штраф: 10 — 2.

Броски: 16 (3+5+8) — 33 (6+18+9).

Судьи: Кэмпбелл, Франо.

11 февраля. Пекин. Национальный. 907 зрителей

Группа С. Швеция — Словакия (11.40 мск)

Группа В. Чехия — Швейцария (11.40)

Группа С. Латвия — Финляндия (16.10)

Все о хоккейном турнире Олимпиады-2022 можно прочитать в разделе «СЭ» по этой ссылке //

Расписание всех матчей Олимпийских игр в Пекине — здесь