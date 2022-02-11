Олимпиада
Пекин-2022
Хоккей
Новости
Таблицы Календарь Таблицы (женщины) Календарь (женщины) Статистика (мужчины)
Статистика (женщины)
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
РџРµРєРёРЅ 2022
Главная
Олимпиада
Пекин-2022
Хоккей

Сегодня, 10:50

Олимпиада-2022: Россия победила Данию, матч Швеция — Словакия и другие игры 11 февраля

Россия победила Данию, Швеция сыграет против Словакии и другие матчи на Олимпиаде-2022
Сергей Ревенко
Корреспондент
Хоккеисты сборной России.
Фото ФХР
В пятницу, 11 февраля, на Олимпийских играх-2022 в Пекине пройдет очередной день мужского хоккейного турнира.

11 февраля, пятница

Группа В
Дания — Россия — 0:2 (0:0, 0:1, 0:1)
Голы: Карнаухов — 1 (Слепышев, Воронков), 28:18 — 0:1. Семенов — 1 (п.в.), 59:54 — 0:2.
Вратари: Дихов (58:08 — 59:54) — Федотов.
Штраф: 10 — 2.
Броски: 16 (3+5+8) — 33 (6+18+9).
Судьи: Кэмпбелл, Франо.
11 февраля. Пекин. Национальный. 907 зрителей

Группа С. Швеция — Словакия (11.40 мск)

Группа В. Чехия — Швейцария (11.40)

Группа С. Латвия — Финляндия (16.10)

Все о хоккейном турнире Олимпиады-2022 можно прочитать в разделе «СЭ» по этой ссылке //
Расписание всех матчей Олимпийских игр в Пекине — здесь

Хоккей
Олимпиада
Сборная России по хоккею
1
0
Читайте также
Сборной России отчаянно не везет на Олимпиаде. Мы лидеры по «деревянным» медалям
Как Валиевой попал допинг? Почему ее не убрали с Олимпиады? У России отберут «золото» фигуристов? Ответы на главные вопросы грандиозного скандала
Реклама
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Словацкий форвард Дано пропустит матч против Швеции на Олимпиаде из-за дисквалификации
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости