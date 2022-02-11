Олимпиада-2022: Россия победила Данию, матч Швеция — Словакия и другие игры 11 февраля
Россия победила Данию, Швеция сыграет против Словакии и другие матчи на Олимпиаде-2022
В пятницу, 11 февраля, на Олимпийских играх-2022 в Пекине пройдет очередной день мужского хоккейного турнира.
11 февраля, пятница
Группа В
Дания — Россия — 0:2 (0:0, 0:1, 0:1)
Голы: Карнаухов — 1 (Слепышев, Воронков), 28:18 — 0:1. Семенов — 1 (п.в.), 59:54 — 0:2.
Вратари: Дихов (58:08 — 59:54) — Федотов.
Штраф: 10 — 2.
Броски: 16 (3+5+8) — 33 (6+18+9).
Судьи: Кэмпбелл, Франо.
11 февраля. Пекин. Национальный. 907 зрителей
Группа С. Швеция — Словакия (11.40 мск)
Группа В. Чехия — Швейцария (11.40)
Группа С. Латвия — Финляндия (16.10)
Все о хоккейном турнире Олимпиады-2022 можно прочитать в разделе «СЭ» по этой ссылке //
Расписание всех матчей Олимпийских игр в Пекине — здесь
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