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Сегодня, 09:46

Стало известно время начала матча Россия — Дания в 1/4 финала хоккейного турнира Олимпиады

Россия и Дания в четвертьфинале Олимпиады начнут матч 16 февраля в 09.00
Роман Шишов
Корреспондент

Сегодня, 15 февраля, определился соперник сборной России по хоккею в четфертьфинале Олимпиады в Пекине. Им стала Дания, которая в матче 1/8 финала обыграла Латвию со счетом 3:2.

Матч Россия — Дания пройдет пройдет завтра, 16 февраля и начнется в 09.00 (мск).

Напомним, что России в групповом турнире стала первой и напрямую вышла в четвертьфинал. Дания играла в той же группе B, что и Россия, и заняла второе место. В матче группового турнира Россия победила Данию со счетом 2:0.

Сборная Дании по хоккею
Сборная России по хоккею
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