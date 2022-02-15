Россия и Дания в четвертьфинале Олимпиады начнут матч 16 февраля в 09.00

Сегодня, 15 февраля, определился соперник сборной России по хоккею в четфертьфинале Олимпиады в Пекине. Им стала Дания, которая в матче 1/8 финала обыграла Латвию со счетом 3:2.

Матч Россия — Дания пройдет пройдет завтра, 16 февраля и начнется в 09.00 (мск).

Напомним, что России в групповом турнире стала первой и напрямую вышла в четвертьфинал. Дания играла в той же группе B, что и Россия, и заняла второе место. В матче группового турнира Россия победила Данию со счетом 2:0.