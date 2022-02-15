Сборная Словакии победила Германию и вышла в четвертьфинал Олимпиады, где сыграет с США

Сборная Словакии по хоккею победила Германию в 1/8 финала Олимпиады в Пекине

Сборная Словакии обыграла Германию в матче 1/8 финала мужского хоккейного турнира на Олимпиаде в Пекине — 4:0.

У словаков отличились Либор Гудачек, Петер Цегларик, Михал Криштоф и Марек Гривик.

Отметим, что матч против немцев стал для Словакии первым на турнире, в котором не забил 17-летний форвард Юрай Слафковски. На его счету 4 шайбы в 4 матчах на Олимпиаде.

Напомним, что сборная Германии — серебряный призер Олимпиады-2018 в Пхенчхане. В финале Игр в Корее немцы проиграли сборной России (3:4 ОТ).

В четвертьфинале сборная Словакии встретится с США. Матч состоится завтра, 16 февраля, начало — в 07.10 (мск).

Олимпийские игры-2022

Квалификационный раунд

Словакия — Германия — 4:0 (1:0, 2:0, 1:0)

Голы: Гудачек — 1 (Поспишил, Гернат), 11:05 — 1:0. Цегларик — 2 (бол.), 27:01 — 2:0. Криштоф — 1 (Княжко, Черешняк), 28:45 — 3:0. Гривик — 1 (п.в., Цегларик, Такач), 57:56 — 4:0.

Вратари: Рыбар — Нидербергер (56:26 — 57:56).

Штраф: 8 — 33.

Броски: 34 (9+14+11) — 21 (5+5+11).

Судьи: Бьерк, Норд.

15 февраля. Национальный стадион (Пекин)