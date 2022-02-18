Никишин о победе сборной России: «В глазах уже темнеет все от счастья»

Защитник сборной России Александр Никишин поделился эмоциями после победы над Швецией в полуфинале хоккейного турнира на Олимпиаде (2:1 Б).

— Это просто... У меня в глазах уже темнеет все от счастья! Игра максимально тяжелая. На нас было меньше давления. Повели, но в третьем периоде шведы отыгрались. В овертайме мы играли от обороны — это явно было видно со стороны. Хорошо, что отоборонялись и забили буллиты. Везет сильнейшим.

Знаете, вроде опытные выходят и не забивают. И вот дали шанс молодому, и он забил. Грицюк молодец, справился с давлением. Я в него больше всего верил. Я стоял уже с закрытыми глазами. Все рады за него. Красавец!

Когда выбил шайбу при выходе «1 в 0» у шведов, сначала просто хотел прыгнуть. Но у меня было в голове удаление, которое получил в матче с чехами. Нельзя было косить — я аккуратненько выбил, и мне повезло. Сегодня много, кто спас. Федот тоже красавец!

Сборная России вышла в финал Олимпиады, где встретится с Финляндией. Матч состоится в воскресенье, 20 февраля, начало — в 07.10 по московскому времени.