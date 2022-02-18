Сборная России по хоккею обыграла Швецию (2:1) в полуфинале Олимпийских игр-2022.

Основное время закончилось вничью 1:1, в овертайме «3 на 3» команды не отличились.

В серии буллитов решающей стала попытка 20-летнего нападающего Арсения Грицюка.

Сборные исполнили по 8 попыток, россияне были в шаге от поражения, но защитник Егор Яковлев реализовал свой бросок при счете 1:2.

Серию буллитов можно посмотреть на портале «Смотрим».

В финале в воскресенье, 20 февраля, Россия сыграет с Финляндией.