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Сегодня, 19:08

Россия — Швеция: серия буллитов в полуфинале Олимпийских игр-2022. Видео

Появилось видео серии буллитов в полуфинале Олимпиады Россия — Швеция
Арсений Грицюк реализует буллит.
Фото Reuters

Сборная России по хоккею обыграла Швецию (2:1) в полуфинале Олимпийских игр-2022.

Основное время закончилось вничью 1:1, в овертайме «3 на 3» команды не отличились.

В серии буллитов решающей стала попытка 20-летнего нападающего Арсения Грицюка.

Сборные исполнили по 8 попыток, россияне были в шаге от поражения, но защитник Егор Яковлев реализовал свой бросок при счете 1:2.

Серию буллитов можно посмотреть на портале «Смотрим».

В финале в воскресенье, 20 февраля, Россия сыграет с Финляндией.

Арсений Грицюк
Олимпиада
Сборная России по хоккею
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