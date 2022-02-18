Россия — Швеция: серия буллитов в полуфинале Олимпийских игр-2022. Видео
Появилось видео серии буллитов в полуфинале Олимпиады Россия — Швеция
Сборная России по хоккею обыграла Швецию (2:1) в полуфинале Олимпийских игр-2022.
Основное время закончилось вничью 1:1, в овертайме «3 на 3» команды не отличились.
В серии буллитов решающей стала попытка 20-летнего нападающего Арсения Грицюка.
Сборные исполнили по 8 попыток, россияне были в шаге от поражения, но защитник Егор Яковлев реализовал свой бросок при счете 1:2.
Серию буллитов можно посмотреть на портале «Смотрим».
В финале в воскресенье, 20 февраля, Россия сыграет с Финляндией.
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