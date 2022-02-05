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Сегодня, 05:08

Нестеров, Кузьменко, Шугаев и тренер Федоров провели тренировку со сборной России

Сергей Разин
корреспондент

Сборная России по хоккею провела тренировку в Пекине перед стартом олимпийского турнира.

К команде присоединились голкипер Дмитрий Шугаев, защитник Никита Нестеров и форвард Андрей Кузьменко, которые 4 февраля сдали вторично отрицательный тест на коронавирус и смогли вернуться в сборную. Также к тренировкам вернулся тренер Сергей Федоров.

Ранее стало известно, что контрольный матч сборной России против Латвии был отменен.

Мужской хоккейный турнир на Олимпиаде начнется 9 февраля. Сборная России на групповой стадии сыграет со Швейцарией (9 февраля), с Данией (11 февраля) и Чехией (12 февраля).

Андрей Кузьменко
Никита Нестеров
Олимпиада
Сборная России по хоккею
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