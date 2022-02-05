Стали известны звенья сборной России на тренировке в Пекине

Пресс-служба сборной России по хоккею опубликовала составы звеньев команды на тренировке в Пекине.

Вчера, 4 февраля вторично отрицательные тесты на коронавирус сдали Никита Нестеров, Андрей Кузьменко и Дмитрий Шугаев, которые смогли присоединиться к команде на сегодняшней тренировке.

Звенья сборной России на тренировке в Пекине.

Ранее стало известно, что контрольный матч сборной России против Латвии был отменен.

Мужской хоккейный турнир на Олимпиаде начнется 9 февраля. Сборная России на групповой стадии сыграет со Швейцарией (9 февраля), с Данией (11 февраля) и Чехией (12 февраля).