Нападающий сборной России Андрей Чибисов ответил на вопросы журналистов за день до первого матча на Олимпиаде с командой Швейцарии.

09.02.2022 | Россия — Швейцария

— Конечно, мы готовы к началу Олимпиады, — заявил Чибисов. — Мы к этому готовились не один день, выполнили хороший план. Сейчас главное — ответственно подойти к играм и сделать свое дело: побеждать в каждом матче, держать темп в каждой смене, навязывать свою игру и силовую борьбу. Думаю, у нас все получится.

— У команды много вариантов бригад большинства на тренировках.

— Вдруг соперники нас где-нибудь снимают. Мы пробуем разные сочетания. По ходу матча может случится все, что угодно. Может быть, у одного сочетания не пойдет, но мы быстро перестроимся и сыграем лучше.

Игорь Рабинер