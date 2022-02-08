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Нападающий сборной России Чибисов — о разных бригадах большинства на тренировках: «Вдруг соперники нас где-нибудь снимают»

Нападающий сборной России Чибисов объяснил большое количество вариантов бригад большинства
Игорь Рабинер
Обозреватель

Нападающий сборной России Андрей Чибисов ответил на вопросы журналистов за день до первого матча на Олимпиаде с командой Швейцарии.

09.02.2022 | Россия — Швейцария

— Конечно, мы готовы к началу Олимпиады, — заявил Чибисов. — Мы к этому готовились не один день, выполнили хороший план. Сейчас главное — ответственно подойти к играм и сделать свое дело: побеждать в каждом матче, держать темп в каждой смене, навязывать свою игру и силовую борьбу. Думаю, у нас все получится.

— У команды много вариантов бригад большинства на тренировках.

— Вдруг соперники нас где-нибудь снимают. Мы пробуем разные сочетания. По ходу матча может случится все, что угодно. Может быть, у одного сочетания не пойдет, но мы быстро перестроимся и сыграем лучше.

Игорь Рабинер

Андрей Чибисов
Олимпиада
Сборная России по хоккею
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