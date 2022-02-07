Алексей Шевченко и Игорь Рабинер обсудят скандальный матч Россия — Канада на Олимпиаде

Третий эфир наших спецкоров из Пекина — Алексея Шевченко и Игоря Рабинера — на YouTube-канале «СЭ» в 18.15. Главные темы: