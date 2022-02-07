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Сегодня, 17:26

Кто виноват в скандальном матче Россия — Канада? Live с Шевченко и Рабинером

Алексей Шевченко и Игорь Рабинер обсудят скандальный матч Россия — Канада на Олимпиаде
Канадская и российская хоккеистки сыграли первые два периода в масках.
Фото AFP
Третий эфир наших спецкоров из Пекина — Алексея Шевченко и Игоря Рабинера — на YouTube-канале «СЭ» в 18.15. Главные темы:
— Скандал на матче женских сборных Россия — Канада
— Странная ситуация вокруг Андрея Кузьменко
— Первые медали России в Пекине в разных видах спорта
Андрей Кузьменко
Олимпиада
Сборная России по хоккею
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