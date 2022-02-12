Известный хоккейный эксперт Леонид Вайсфельд в разговоре с корреспондентом «СЭ» поделился ожиданиями от матча группового этапа хоккейного турнира между сборными России и Чехии на Олимпиаде в Пекине.

«Увидим ли мы в этом матче существенную разницу после предыдущих игр? Я не уверен, что для нашей сборной нужно что-то менять. У нас две игры на ноль, — сказал Вайсфельд «СЭ». — Тренеры взяли на вооружение такую стратегию. Эти предварительные матчи ни о чем не говорят. Для нашей сборной игры начнутся позже, когда они пойдут на выбывание. Не знаю, какой будет счет. Может, и 8:0. Сейчас нет смысла делать прогнозы. Для нас это как выставочная игра. Главная цель этого матча — получить тренерам информацию о готовности хоккеистов к играм на вылет. Какой будет счет и тактика — десятое дело».

Матч сборных России и Чехии пройдет сегодня, 12 февраля. Начало встречи — в 16.10 по московскому времени.