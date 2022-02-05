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Сегодня, 04:29

Контрольный матч сборной России против Латвии отменен

Евгений Козинов
Корреспондент

Контрольный матч олимпийской сборной России против Латвии отменен, сообщает пресс-служба российской команды. Игра должна была пройти сегодня, 5 февраля.

Хоккейный олимпийский турнир. Олимпиада-2022, хоккей: расписание и результаты всех матчей

Ранее появилась информация, что 7 игроков сборной Латвии сдали положительный тест на коронавирус по прилете в Пекин.

Мужской хоккейный турнир на Олимпиаде начнется 9 февраля. Сборная России на групповой стадии сыграет со Швейцарией (9 февраля), с Данией (11 февраля) и Чехией (12 февраля).

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Хоккей
Сборная России по хоккею
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