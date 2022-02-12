Защитник сборной России Яковлев высказался об удалении Воронкова в матче с Чехией на Олимпиаде

Защитник сборной России Егор Яковлев прокомментировал результат матча против команды Чехии на Олимпиаде в Пекине (5:6 ОТ).

— Мы тоже надеялись, что не пропустим в групповом этапе. Но удаления и неравные составы сегодня сыграли свою роль.

— Удаление Воронкова было справедливым?

— Мы всех этих людей знаем по нашей лиге. Он (Лукаш Седлак. — Прим. «СЭ») лежит-валяется, а на следующую смену выходит и бегает. Не знаю... Я считаю, что если дают такое удаление, то человек должен уходить до конца игры в раздевалку и не играть. Мы разговаривали об этом. Не знаю, почему так отреагировали судьи. Но здесь судят чуть по другому — нужно привыкать и адаптироваться к условиям, который есть сейчас.

— Почему сегодня пропустили так много в меньшинстве? Потому что матч ничего не значил и не было концентрации?

— Нет, соперник хорошо играл и здорово использовал свои моменты. У чехов мастеровитые игроки. Поэтому так сложилось.

— Сегодня забили пять голов, хотя до этого забивали мало. Прорвало?

— Мы сами себя загнали в такую ситуацию, что нужно было идти, что-то создавать и играть по-другому. Хорошо, что это произошло. Мы это почувствовали, приобрели уверенность и пошли голы.

— То, что следующая игра только 16 февраля, проблема?

— Здесь есть и плюсы, и минусы. Плюс, что больше отдохнем, минус — где-то может подвести игровой тонус.

По итогам этапа сборная России (6 очков) заняла первое место в группе B и вышла в четвертьфинал турнира. Вторыми стали датчане (6), третьими — чехи (5), четвертыми — швейцарцы (1).