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Сегодня, 11:02

«Просто нам не хватило людей». Вайсфельд — о выступлении женской сборной России по хоккею на Олимпиаде

Вайсфельд заявил, что женской сборной России по хоккею помешал коронавирус
Мария Куцубеева
Корреспондент

Известный хоккейный эксперт Леонид Вайсфельд в разговоре с «СЭ» подвел итоги выступления женской российской сборной по хоккею на Олимпиаде в Пекине.

«Сложно сказать, показали ли наши девушки свой максиму. Много ведущих хоккеисток не играли из-за проблем с коронавирусом, — сказал Вайсфельд «СЭ». — Оценивать их выступление очень сложно. С другой стороны, у меня вызывает много вопросов, почему так много людей заразились. Такое ощущение, что кто-то недоработал. Психологически это не отразилось на команде. Просто нам не хватило людей. Если у наших мужчин кто-то выбывает, есть замена.

У женщин ограничен выбор. Например, Полина Болгарева делает хет-трик в первой игре со Швейцарией, а сегодня играть она не может. Тоже самое касается и Сосиной, которая пропускала матчи. Потеря двух ведущих игроков — серьезный удар для нашей сборной. Поэтому сложно их оценивать. Вся проблема в том, что возможно приняли недостаточные меры, чтобы не было такого количества зараженных. Понимаю, что это сложный процесс, но именно в женской сборной так много случаев заражения".

В четвертьфинальном матче сборная России проиграла Швейцарии (2:4).

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