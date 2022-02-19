В воскресенье, 20 февраля, сборная России по хоккею сыграет против Финляндии в финале Олимпийских игр-2022 в Пекине. Начало встречи — в 7.10 по московскому времени.

На стадии полуфинала российская сборная победила Швецию со счетом 2:1 в серии буллитов. Финская команда была сильнее Словакии — 2:0.

Главный бомбардир нашей сборной на ОИ-2022 — нападающий Никита Гусев, на счету которого 5 (0+5) очков в пяти матчах. Четыре (2+2) балла набрал 20-летний нападающий Арсений Грицюк, чей буллит стал победным в игре против Швеции.

Следить за ходом финального матча Олимпиады Россия — Финляндия можно в онлайн-трансляции «СЭ», а также с помощью видеотрансляции в прямом эфире на Первом канале в 7.10 (мск).