Форвард «Торпедо» Хривик будет знаменосцем Словакии на церемонии открытия Олимпиады-2022

Форвард «Торпедо» Марек Хривик назван знаменосцем Словакии на церемонии открытия зимних Олимпийских игр-2022 в Пекине.

Хривик стал третьим игроком КХЛ, который будет знаменосцем своей страны: также знаменосцами своих команд будут Вадим Шипачев (Россия) и Лаурис Дарзиньш (Латвия).

Церемония открытия Олимпиады-2022 пройдет сегодня, 4 февраля и начнется в 15:00 мск.