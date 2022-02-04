Форвард «Торпедо» Хривик будет знаменосцем Словакии на церемонии открытия Олимпиады-2022
Форвард «Торпедо» Марек Хривик назван знаменосцем Словакии на церемонии открытия зимних Олимпийских игр-2022 в Пекине.
Хривик стал третьим игроком КХЛ, который будет знаменосцем своей страны: также знаменосцами своих команд будут Вадим Шипачев (Россия) и Лаурис Дарзиньш (Латвия).
Церемония открытия Олимпиады-2022 пройдет сегодня, 4 февраля и начнется в 15:00 мск.
ДОПОЛНИТЕЛЬНО: Нападающий @torpedonn Марек Хривик ?? был назван знаменосцем Словакии на церемонии открытия зимних Олимпийских игр 2022.— КХЛ (@khl) February 4, 2022
? 4 февраля, пт
?? 15:00 мск
? Россия 1 pic.twitter.com/m3shTVhNgV
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