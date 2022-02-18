Сборная России обыграла Швецию по буллитам и вышла в финал Олимпиады

Сборная России по хоккею обыграла Швецию по буллитам и вышла в финал Олимпиады

Сборная России обыграла Швецию в полуфинале Олимпиады в Пекине — 2:1 Б.

В основное время у россиян отличился Антон Слепышев, у шведов — Антон Ландер. В серии буллитов сильнее оказалась сборная России. Победный бросок — на счету Арсения Грицюка.

Сборная России вышла в финал Олимпиады, где встретится с Финляндией. Матч состоится в воскресенье, 20 февраля, начало — в 07.10 (мск).

Сборная Швеции сыграет в матче за бронзовые медали со Словакией. Матч пройдет завтра, 19 февраля, начало — в 16.10 (мск).

Хоккей

Олимпийские игры-2022

1/2 финала

Россия — Швеция — 2:1 Б (0:0, 1:0, 0:1, 0:0, 1:0)

Голы: Слепышев — 2 (Карнаухов, Яковлев), 20:15 — 1:0. Ландер — 4 (Теммернес, Пудас), 46:22 — 1:1.

Победный буллит: Грицюк.

Штраф: 4 — 4.

Броски: 40 (11+12+11+6) — 35 (12+10+10+3).

Судьи: Бруггеман, Гуэн.

18 февраля. Пекин. Национальный.