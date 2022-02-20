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Сегодня, 11:40

Войнов: «На данный момент одна опустошенность»

Защитник сборной России Войнов заявил, что серебро Олимпиады — тоже хорошая медаль
Игорь Рабинер
Обозреватель

Защитник сборной России Вячеслав Войнов ответил на вопросы корреспондента «СЭ» после поражения в финале Олимпиады-2022 от Финляндии (1:2).

— Что можно было сегодня добавить?

— Мы на эту тему говорили с командой. Нужно все делать на сто процентов, чтобы потом не было этих разговоров, что можно было исправить, а что нет. Нужно было забивать голы и все. Все остальное мы старались делать. Старались выполнить тренерскую установку.

— Какие чувства от серебряной медали?

— Безусловно, это тоже хорошая медаль. Ее тоже было нелегко достичь. На данный момент одна опустошенность.

— Мы обсуждали, что тебе не хватает золота на ЧМ. Насколько это для тебя является мотивацией?

— На данный момент вообще не готов об этом говорить.

— Много лет финнов не обыгрывали в ключевых матчах. Как это можно изменить?

— Я не могу сейчас это комментировать. Пока опустошенность.

Вячеслав Войнов
Сборная России по хоккею
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