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Сегодня, 09:34

Главный тренер женской сборной назвал фамилии шести хоккеисток, находящихся на карантине

Алексей Шевченко
Специальный корреспондент

Главный тренер женской сборной России по хоккею Евгений Бобарико рассказал о ситуации с коронавирусом в нашей команде.

— Есть шесть человек, который посадили на карантин. Гончаренко, Фархудтинова, Сосина, Николаева, Белякова, Ганеева. Конечно, у них еще есть шансы сыграть на Олимпиаде, так как они сдавали тесты, у некоторых уже есть отрицательные. Да, это лучшие силы, но первое время будем справляться без них.

— Как относитесь к ситуации с перелетом мужской сборной на отдельном самолете?

— Молодцы, максимально обезопасили себя.

С 3 по 17 февраля в рамках Олимпийских игр-2022 в Пекине состоится женский турнир по хоккею с шайбой. Сборная России играет в группе А против Канады, США, Финляндии и Швейцарии.

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