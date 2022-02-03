Женская сборная Чехии победила команду Китая в стартовом матче Олимпиады в Пекине

Женская сборная Чехии по хоккею в стартовом матче группового турнира Олимпиады в Пекине победила команду Китая со счетом 3:1.

В составе хозяек турнира Лэ Ми реализовала большинство и стала автором первой шайбы на Играх в истории страны.

Отметим, что она — натурализованная спортсменка. Ее настоящее имя Ханна Миллер.

Чехия пока вышла на первое место в группе B. Китай — на последнем пятом месте. В плей-офф выйдут первый три команды.

Олимпийский турнир

Женщины

Группа B

Чехия — Китай — 3:1 (1:0, 1:1, 1:0)

Голы: Радова — 1 (Ванишова, Тейралова), 10:38 — 1:0. Кризова — 1 (Ньюбауэрова, Каянова), 23:57 — 2:0. Ми Ие — 1 (бол., Лин Кики, Ван Ютинь), 29:02 — 2:1. Пейзлова — 1 (Горалкова), 46:27 — 3:1.

Вратари: Песларова — Чен Тия.

Штраф: 4 — 6.

Броски: 36 (10+12+14) — 14 (7+4+3).

Судьи: Нурми, Хак.

3 февраля. Пекин. Укэсун Спортс Центр.