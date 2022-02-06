Сборная США разгромила Швейцарию со счетом 8:0 в матче женского олимпийского турнира по хоккею

В матче группового этапа женского хоккейного турнира Олимпиады в Пекине сборная США победила команду Швейцарии (8:0).

По дублю в составе победителей Хилари Найт, Джесси Комфер и Келли Паннек. Также отличились Аманда Кессел и Дэни Камеранези.

Американки набрали девять очков и лидируют в группе А. У Швейцарии ноль очков и последнее, пятое место. Сборная России с тремя очками на третьей позиции.

Олимпийские игры-2022. Женщины

Группа А

Швейцария — США — 0:8 (0:5, 0:2, 0:1)

Голы: Найт — 2 (бол., Брандт, Келлер), 5:40 — 0:1. Комфер — 2 (Скамурра, Бозек), 14:04 — 0:2. Найт — 3, 14:13 — 0:3. Паннек — 1, 16:15 — 0:4. Кессел — 2 (Данн, Барнс), 19:38 — 0:5. Паннек — 2 (Келлер, Карпентер), 22:11 — 0:6. Комфер — 3 (Бозек, Данн), 37:12 — 0:7. Камеранези — 1 (Паннек, Барнс), 57:29 — 0:8.

Вратари: Саския (Брендли, 20:00) — Каваллини.

Штраф: 8 — 4.

Броски: 12 (4+4+4) — 66 (22+24+20).

Судьи: Сенюк, Фюрберг.

6 февраля. Пекин. Укэсун Спортс Центр.