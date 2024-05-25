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Париж-2024

Сегодня, 16:00

«Запах не пробуждает желания окунуться». Названа дата олимпийского ВИП-заплыва на Сене

Мэр Парижа Идальго намерена искупаться в Сене в преддверии Олимпиады
Олег Шамонаев
Шеф отдела спорта
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Смелые парижане устроили заплыв по Сене.
Фото AFP
23 или 30 июня главную водную артерию Парижа готовы протестировать мэр Анн Идальго и экипаж авианосца «Шарль де Голль».

Мэр Парижа Анн Идальго вышла на финишную прямую в громком предолимпийском проекте — очистке реки Сены. На то, чтобы привести в чувство водоем, который на протяжении нескольких столетий фактически был превращен в сточную канаву, потрачено несколько миллиардов евро. Во время дискуссий со скептиками градоначальница обещала, что лично искупается в черте столицы накануне Олимпиады. И вот теперь дата ВИП-заплыва определена. Идальго окунется в посветлевшие воды легендарной реки 23 или 30 июня — в зависимости от своего графика и погодных условий. Компанию политику составят многие публичные деятели, в том числе, возможно, президент Франции Эммануэль Макрон и глава МОК Томас Бах.

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Фекальные воды

Очистка водоема, в котором запрещено купаться с 1923 года, была одним из предвыборных обещаний Идальго и в последнее время стала для французского политического бомонда идеей фикс. Однако вопрос этот имеет не только урбанистическое и экологическое значение. В акватории Сены должны пройти старты Олимпиады-2024 по плаванию на открытой воде и триатлону, и у оргкомитета нет плана Б на случай несоответствия качества воды в Сене стандартам безопасности. Между тем всего год назад были отменены тестовые соревнования по плаванию на открытой воде, а этап Кубка мира по паратриатлону пришлось превратить в соревнования по дуатлону. Официальной причиной был назван сильный дождь, в результате которого в реку стекло много грязи.

Очистные сооружения Парижа.
Фото AFP

В апреле нынешнего года неправительственная организация Surfrider опубликовала доклад о результатах проб воды, взятых под мостами Александра III и Альмы в центре Парижа. 13 из 14 образцов показали критическое содержание патогенных бактерий — кишечной палочки (E.coli) и энтерококков. Соревноваться при таких показателях точно нельзя, однако представители мэрии призвали не нагнетать панику и сообщили, что на зиму очистные сооружения отключались. А после ввода их в эксплуатацию фекальные воды Сены станут чисты как слеза младенца. В подтверждение этих слов Анн Идальго обещала лично искупаться в реке под прицелом объективов и в компании других ВИП-персон.

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Свою идею с публичным шоу-омовением градоначальница активно продвигала во время своих встреч на высоком уровне. Приглашение составить компанию Идальго получили президент Франции Эммануэль Макрон, глава МОК Томас Бах, мэр Афин Костас Бакояннис, мэр Тираны Эрион Велиай, немецкий посол Штефан Штайнлайн, префект Парижа Марк Гийом и глава столичной полиции Лоран Нуньес, а также представители пожарных, жандармерии и экипаж атомного авианосца «Шарль де Голль» (а это более тысячи человек). Никто из удостоенных чести не отказался, хотя кто именно составит компанию Анн в этом мероприятии, пока непонятно.

Мэр Парижа Анн Идальго.
Мэр Парижа Анн Идальго.
Фото AFP

Пример для других мегаполисов?

Пляжей на Сене пока нет, так что для купания мэра предполагается соорудить понтон, с которого политики и сопровождающие их лица смогут освежится в жаркий летний день (если он будет жарким, что далеко не факт). Издание BFM пишет, что многие парижане к затее Идальго относятся очень скептически, поскольку в данный момент цвет воды и ее запах не пробуждают ни малейшего желания искупаться. Однако все это не уменьшает энтузиазма градоначальницы, которая уже готова распространить опыт очистки водоема в мегаполисе по всему миру. «Если это возможно в Париже, то это реально и в других местах, — отметила Анн. — Мы собираемся создать универсальную рабочую модель. Я думаю, что она может быть применена на Темзе и на других реках».

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«Я немного потренировалась в бассейне и покажу людям, что отлично умею плавать, — пообещала политик. — Возможность нырнуть в Сену — это моя детская мечта. Теперь она осуществится. Эту реку издавна считали канализационной канавой, но теперь ситуация меняется, и это настоящий успех. Менталитет в отношении купания в городской черте со временем изменится. Летом 2025 года в Париже появится три бесплатных пляжа, оборудованных санитарными блоками и душевыми. Это улучшит облик города. А для всех скептиков мы установим общедоступные указатели, на которых будут видны основные показатели чистоты воды».

Фото AFP

Ранее префект Парижа и региона Иль-де-Франс Марк Гийом обещал, что запуск дополнительных очистных сооружений уменьшит загрязнение Сены на 75 процентов. По словам Гийома, ухудшению качества воды в начале нынешнего года способствовали обильные осадки. А после прекращения сезона дождей и под воздействием солнца вода в Сене становится безопаснее сама по себе. Что касается возможного негативного эффекта от дождя во время Олимпиады, то префект уверен, что старт в крайнем случае можно будет сдвинуть на пару дней. Правда, в возможности корректировки расписания у МОК имеются сомнения. Помимо прочего, Сена, по замыслу организаторов, станет основой ареной церемонии открытия Игр-2024.

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