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Сегодня, 10:55

Чернышенко: «Фаткулина и Шипачев являются примером целеустремленности и спортивного характера»

Сергей Разин
корреспондент

Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко прокомментировал назначение Ольги Фаткулиной и Вадима Шипачева знаменосцами сборной России на церемонии открытия Олимпиады-2022.

«Фаткулина и Шипачев являются примером целеустремленности и спортивного характера. Считаю, что они — достойный выбор знаменосцев нашей сборной. Олимпийские игры являются триумфом спортивного мастерства и силы духа, они пропагандируют ценности справедливого соперничества и единства людей во всем мире. В Пекине соберутся около четырех тысяч спортсменов из более 90 стран мира. Мы благодарны коллегам из КНР и МОК за качественную организацию состязаний. В период пандемии это особенно важно. Была проведена серьезная работа, чтобы обеспечить комфортные и безопасные условия для всех участников», — приводит слова Чернышенко ТАСС.

Церемония открытия Олимпиады в Пекине состоится завтра, 4 февраля. Начало — в 15.00 (мск).

Источник: https://tass.ru/sport/13616145
Вадим Шипачев
Олимпиада
Дмитрий Чернышенко
Ольга Фаткулина
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