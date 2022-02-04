Чернышенко: «Фаткулина и Шипачев являются примером целеустремленности и спортивного характера»

Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко прокомментировал назначение Ольги Фаткулиной и Вадима Шипачева знаменосцами сборной России на церемонии открытия Олимпиады-2022.

«Фаткулина и Шипачев являются примером целеустремленности и спортивного характера. Считаю, что они — достойный выбор знаменосцев нашей сборной. Олимпийские игры являются триумфом спортивного мастерства и силы духа, они пропагандируют ценности справедливого соперничества и единства людей во всем мире. В Пекине соберутся около четырех тысяч спортсменов из более 90 стран мира. Мы благодарны коллегам из КНР и МОК за качественную организацию состязаний. В период пандемии это особенно важно. Была проведена серьезная работа, чтобы обеспечить комфортные и безопасные условия для всех участников», — приводит слова Чернышенко ТАСС.

Церемония открытия Олимпиады в Пекине состоится завтра, 4 февраля. Начало — в 15.00 (мск).